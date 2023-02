Zwei Fälle von Hasenpest im Kreis Neu-Ulm aufgetreten: Das ist zu beachten

Die Hasenpest ist auch auf Menschen übertragbar. Bürgerinnen und Bürger im Kreis Neu-Ulm werden gebeten, Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und Kadaver zu melden.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat bei zwei tot aufgefundenen Hasen auf dem Parkplatz beim Auwald-Spielplatz im Gemeindegebiet Nersingen im Landkreis Neu-Ulm Tularämie festgestellt - umgangssprachlich als Hasen- oder Nagerpest bekannt. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Bei der Hasenpest handelt es sich demnach um eine bakterielle Erkrankung, die vor allem bei wildlebenden Tieren vorkommt. Die Hasenpest komme vorwiegend bei Nagetieren, aber auch bei anderen Tieren vor und könne auch auf Menschen übertragen werden (sogenannte Zoonose), heißt es in der Mitteilung.

Hasenpest oder Nagerpest bei Nersingen: Das sind die auffälligsten Symptome

Die auffälligsten Symptome bei lebenden, mit Tularämie infizierten Tieren seien Schwäche, Fieber und verändertes Verhalten, zum Beispiel das Ausbleiben des Fluchtreflexes. Betroffene Tiere würden abmagern, struppiges Fell zeigen, bekämen einen schwankenden Gang und apathisch werden. In der Regel verenden die Tiere nach wenigen Tagen. In seltenen Fällen führe eine chronische Verlaufsform unter zunehmender Entkräftung erst nach etwa 14 Tagen zum Tod, heißt es weiter.

Haustiere, wie auch Menschen, sind keine Hauptwirte, sondern Nebenwirte und können ebenfalls an der Tularämie schwer erkranken. Deshalb ist es sinnvoll, in Gebieten, in denen Tularämiefälle amtlich nachgewiesen sind, Kontakt zu lebenden sowie verendeten Wildtieren zu vermeiden und Hunde anzuleinen.

Hasenpest im Kreis Neu-Ulm: Vorsicht walten lassen – aber kein Grund zur Panik

Laut LGL infizieren sich Menschen vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten oder verendeten Tieren oder deren Ausscheidungen beziehungsweise beim Umgang mit Kadavern, insbesondere beim Enthäuten und Ausnehmen erlegten Wildes. Bei Menschen seien dem Gesundheitsamt sowie dem Bayerischen Jagdverband nur wenige aufgetretene Fälle bekannt. Die Krankheit beginne mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. Eine erfolgreiche Behandlung sei besonders bei rechtzeitiger Diagnose mit Antibiotika gut möglich, heißt es.

Das Landratsamt Neu-Ulm rät besonders um den Parkplatz beim Auwald-Spielplatz bei Nersingen zu Achtsamkeit und empfiehlt folgende allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

ungeschützten Kontakt zu Wildtieren, insbesondere bei offensichtlich kranken Tieren, oder mit deren Ausscheidungen vermeiden

ungeschützten Kontakt der Haut oder Schleimhäute mit infektiösem Tiermaterial vermeiden

Einatmung von kontaminiertem Staub oder Aerosolen vermeiden

Vermeidung von Bissverletzungen durch infizierte Tiere

Einhaltung der Arbeitshygiene beim Umgang mit erkrankten oder toten Wildtieren

Einhaltung der Arbeits- und Küchenhygiene beim Umgang mit Wildbret während der Vorbereitung (Enthäuten, Ausnehmen) und der Zubereitung

Wildgerichte nur gut durchgegart verzehren

Kadaver sollen nicht angefasst werden, sondern beim Veterinärdienst des Landratsamtes Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/7040-70106 gemeldet werden. Bei Fragen zur menschlichen Gesundheit in Bezug auf Tularämie steht das Gesundheitsamt Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/7040-11180 zur Verfügung.

2019 hat das Gesundheitsamt schon einmal einen Fall von Hasenpest bei Nersingen vermeldet. Damals wurde in einem Revier in Oberfahlheim ein totes Tier mit Tularämie festgestellt. (AZ)