Zwei identische Unfälle am Kreisverkehr in Nersingen binnen Minuten

Es krachte am Kreisverkehr der B10 in Nersingen gleich doppelt. Als die Polizei beim ersten Unfall ist, kommt gleich der nächste Bruchpilot.

Es war kurz vor 7 Uhr am Donnerstagmorgen, als es unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfälle am Kreisverkehr der B10 kam. Unfall Nummer eins: ein 54-Jähriger fuhr auf der B10 von Neu-Ulm kommend in Richtung Nersingen. Dabei übersah er offenbar den Kreisverkehr an der Tankstelle. Und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Daraufhin bleib das Fahrzeug im Straßengraben liegen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 4.300 Euro.

Unfall Nummer zwei: Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm ereignete sich an der Unfallstelle nach Polizeingaben ein identischer Unfall. Dabei fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto n gleicher Fahrtrichtung. Auch dieser übersah offenbar den Kreisverkehr und kam damit von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Auch an seinem Auto entstand dadurch ein Totalschaden, der auf 4.000 Euro geschätzt wird. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig.

Viele Unfälle am Kreisverkehr der B10 in Nersingen

Glücklicherweise waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer involviert. Zur Unfallzeit herrschte Nebel. Zumindest eine den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte deshalb mit unfallursächlich gewesen sein. Beide Unfallverursacher waren ortskundig und ihnen ist der Kreisverkehr bekannt gewesen sein.

Der Kreisverkehr besteht in dieser Form seit einigen Jahren. Das Unfallgeschehen bewertete die Polizei jüngst trotz einiger Häufungen "grundsätzlich als unauffällig". Jüngst kontrollierte die Polizei hier 131 Fahrzeuge und deckte mehrere Verstöße auf. (AZ)