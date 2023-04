Zwei Polizisten bei Einsatz in Nersingen verletzt

Der Polizei wurde eine Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten gemeldet. Als die Beamten einen Beamten durchsuchen wollen, setzt sich ein anderer Mann zur Wehr.

Bei einem Einsatz am späten Donnerstagabend in Nersingen sind zwei Polizisten verletzt worden. Die Polizei war gerufen worden, weil ein Zigarettenautomat in der Bahnstraße beschädigt worden war. Ermittelt wird nun gegen zwei 21 und 26 Jahre alte Männer.

Ein Zeuge habe zunächst den Vorfall mit dem Automaten gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte der angegangene Automat und darunterliegender beschädigter Stuhl festgestellt werden. Im näheren Umfeld wurde sodann eine Personengruppe bemerkt, bei der auf einen Mann die Täterbeschreibung zutraf.

Von dem betreffenden Heranwachsenden stellten die Beamten sodann die Personalien fest. Dabei soll er Angaben aber verweigert haben. Der Mann hätte daraufhin durchsucht werden müssen, heißt es. Der 21-Jährige soll aber zunehmend aggressiver geworden sein, weshalb die Beamten ihn fesselten.

Den Einsatz soll ein 26-Jähriger mit seinem Smartphone gefilmt haben. Er soll die Beamten und dienstliche Gespräche aufgezeichnet haben. Als die Beamten das unterbinden wollten, soll der 26-Jährige Widerstand geleistet und um sich geschlagen haben. Kurz darauf sei er am Boden gefesselt worden.

Zwei Beamte wurden hierbei nach Polizeiangaben leicht verletzt, seien jedoch weiterhin dienstfähig gewesen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung und gegen den 26-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs eingeleitet. (AZ)