Zwei Unfälle in Nersingen: Auto fährt Ampel um – Frau fährt hinten auf

Ein Auto kommt am Mittwochmorgen in Nersingen von der Straße ab und kracht gegen eine Ampelanlage. Anschließend ereignet sich noch ein Auffahrunfall.

In Nersingen sind am Mittwochmorgen zwei aufeinanderfolgende Unfall passiert. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei eine Autofahrerin verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehr als 20.000 Euro.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich ein erster Unfall gegen 7.10 Uhr. Ein 18-jähriger Autofahrer war auf der Ulmer Straße in Richtung Fahlheim unterwegs. Nahe der Abzweigung zur Dorfstraße soll er dann wohl medizinische Probleme bekommen haben und deshalb von der Straße abgekommen sein. Sein Wagen prallte zunächst gegen eine Ampelanlage. Das Auto fuhr noch ein paar Meter weiter und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Die Ampel wurde laut Polizei komplett abgerissen.

Etliche Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Betriebsstoffe liefen aus. Die Feuerwehr sperrte daher die Straße. Aufgrunddessen musste eine 35-jährige Autofahrerin abbremsen. Eine nachfolgende 22-Jährige bemerkte das offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Die 35-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst behandelt werden musste sie aber nicht. Sie brachte sich selbst in ärztliche Behandlung. Weitere Verletzte sind der Polizei nicht bekannt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Am Auto des 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, an der Ampelanlage in Höhe von 2000 Euro. Die Schadenssumme am Wagen der 35-Jährigen wird auf 5000 Euro geschätzt, die am Fahrzeugen der 22-Jährigen auf 4000 Euro. (krom)