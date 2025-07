Nersinger müssen ihr Wasser abkochen: Gemeinde informiert über aktuellen Stand

Nachdem bei einer Routinekontrolle der Nersinger Wasserversorgungsanlage am Mittwoch diese Woche Verunreinigungen festgestellt wurden, müssen die Bürger der Gemeinde ihr Trinkwasser abkochen. Am Donnerstag wurden weitere Proben entnommen.

Aktuell müssen die Nersinger einige Regeln beachten, wenn sie Trinkwasser aus der Leitung nutzen. Das Leitungswasser darf nur abgekocht getrunken, zum Kochen oder zum Reinigen von Wunden verwendet werden. Dazu muss es mindestens einmal sprudelnd aufkochen und anschließend mindestens zehn Minuten Abkühlen. Zum Duschen oder Zähneputzen kann das Leitungswasser verwendet werden, wenn darauf geachtet wird, das Wasser nicht zu schlucken.

Die Gemeinde informierte nun über das weitere Vorgehen. Am Donnerstag seien 24 weitere Proben über alle Ortsteile verteilt und aus den vier Brunnen und allen Teilen der Anlage des Wasserwerks entnommen worden. Mit den Vorab-Ergebnissen könne voraussichtlich am Samstag gerechnet werden. In den bisher vorliegenden Befunden wurden weder Escherichia Coli (E.Coli) noch Enterokokken nachgewiesen, schreibt die Gemeinde, die weiterhin in engem Austausch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst Neu-Ulm steht. (AZ)