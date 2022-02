Neu-UIlm

vor 18 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Verfolgen Sie die Olympischen Spiele in Peking?

Die olympischen Ringe auf einem Turm in der Yanqing-Region. Wir haben Passanten in Neu-Ulm gefragt, was sie von den Olympischen Spielen 2022 halten.

Plus Lust am Sport oder Frust über Umwelt-Probleme und Menschenrechtsverletzungen in China? Wir wollten wissen, was Menschen in Neu-Ulm über Olympia 2022 denken.

Von Andreas Brücken

Seit rund einer Woche tritt die sportlichste Elite der Welt zum Wettkampf in China an. Während sich Sportfreunde am Skispringen, Eiskunstlauf oder Skeleton begeistern, mahnen Menschenrechtler und Umweltschützerinnen die prekären Umstände an, unter denen das Regime die Spiele stattfinden lässt. Auch der Kommerz und der Profit rücken immer mehr in den Vordergrund. Fiebern Sie dennoch mit?

