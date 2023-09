102 neue Wohnungen: Siedlungswerk feiert Eröffnung am Escheugraben

Die neuen Eigentümer und Mieter haben die Eröffnung der neuen Wohnanlage am Escheugraben in Neu-Ulm gefeiert. 102 Wohnungen

Für ein gutes Miteinander der Bewohner lud die Siedlungswerk Wohnungs- und Städtebau-GmbH die neuen Eigentümer und Mieter der 70 Eigentumswohnungen und der 32 Mietwohnungen ein, die das Wohnbauunternehmen am Escheugraben und benachbart dazu an der Heinz-Rühmann-Straße in einer neuen Wohnanlage erstellt hat.

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) schilderte beim Fest die Geschichte des Geländes, das einst zum militärischen Gebiet Wiley Nord/Vorfeld gehört hatte, dann kleingärtnerisch genützt worden war und später auch mit einem inzwischen abgerissenen und durch einen benachbarten Neubau ersetztes Pflegeheim bebaut gewesen war. Die Stadt Neu-Ulm sei in einer Zeit des schier unglaublichen Bevölkerungszuwachses und des damit verbundenen Wohnraumbedarfes sehr dankbar für den zusätzlich geschaffenen Wohnraum.

Die Wohn- und Nutzfläche der neu erstellten Gebäude beträgt 8510 Quadratmeter. Die Grundstücke, auf denen die insgesamt 102 Wohneinheiten und die eine Gewerbeeinheit samt Tiefgaragen-Stellplätzen entstanden, waren im Besitz der Stadt Neu-Ulm respektive des Caritas-Verbandes gewesen, so Siedlungswerk-Geschäftsführer Jürgen Schilbach. Er erklärte, dass inzwischen alle Eigentumswohnungen der Anlage verkauft sind; die Mietwohnungen bleiben im Besitz der Siedlungswerk GmbH.