1100 Stimmen für Martin Luther King beim Chormusical "I Have A Dream"

Plus Das Chormusical "I Have A Dream" wird bald in der Ratiopharm-Arena aufgeführt, darauf haben sich mehr als 1000 Sängerinnen und Sänger aus der Region vorbereitet.

Am 22. April wird es soweit sein: Monatelang haben mehr als 1100 Sängerinnen und Sänger geprobt, seit dem vergangenen Sommer. Dazu gehören Einzelsänger, die am "I Have A Dream"-Projekt teilnehmen, sowie komplette Chöre aus der Region. In der Ratiopharm-Arena wird das Martin-Luther-King-Chormusical nun bald aufgeführt. Dass das durch die Republik tourende Stück der Stiftung Creative Kirche nach Neu-Ulm kommt, ist der Initiative von Pfarrer Johannes Knöller und dem damaligen Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zu verdanken. Dirigieren wird Kantorin Tanja Schmid.

Erste Songs aus dem Martin-Luther-King-Musical waren schon in der Petruskirche zu hören

Es füllte die Petruskirche, als im Sonntagsgottesdienst erstmals einige Songs aus dem Musical zu erleben waren, darunter auch das rockig unterlegte Gospelstück „We Shall Overcome“. Gospel, Motown, Rock und Pop sind die Musikstile, die das Musical prägen; die Geschichte um den spirituell, gesellschaftlich und persönlich außergewöhnlichen Baptistenprediger und Bürgerrechtler Martin Luther King führt zurück in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in jene Zeit, als der Gewaltlosigkeit predigende Hoffnungsträger der Anti-Apartheid-Bewegung seine legendäre Rede beim Marsch auf Washington hielt, als er 1964 den Friedensnobelpreis erhielt – und 1968 einem Attentat zum Opfer fiel.

Im Stück selbst werden die Sängerinnen und Sänger aus der Region gemeinsam mit den Solisten des Musicals und einer Big Band auf der Bühne stehen. Projektpaten für die Aufführung in der Ratiopharm-Arena werden die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Ulms OB Gunter Czisch sein. Katrin Albsteiger bezeichnet Martin Luther King als ein Vorbild für den gewaltlosen Kampf um eine gerechtere Welt, Gunter Czisch nennt ihn eine „Ikone des gewaltlosen Widerstands“.

Die Botschaft von Martin Luther King ist gerade heute wichtig

Unter all den Sängerinnen und Sängern werden auch Johannes Knöller und seine Frau sein, obwohl der Pfarrer sonst in keinem Chor singt und sich nicht als Musical-Fan bezeichnet. Was ihn aber persönlich motiviert: Das Libretto stammt vom Hörfunk-Journalisten und Moderator Andreas Malessa, selbst Sohn eines Baptistenpfarrers, den Knöller schon in seiner Jugend als Teil des Gesangsduos „Arno & Andreas“ toll fand. Zudem sagt er: „Es ist wichtig, dass sich die Kirchenmusik der Popularmusik öffnet.“ Viele, auch Kirchenfernere, würden sich so übers Musical mit dem Evangelium beschäftigen, gerade weil diese Art Musik „ihre“ ist – und eben nicht die Klassik, die man sonst meist in der kirchlichen Musik hört. Martin Luther King sei gerade 2023 eine Figur, die unglaublich wichtig sein kann in ihren Aussagen, findet Johannes Knöller – ein weiterer Grund, weswegen er sich engagiert.

Und wie ist das Singen für jemanden, der sonst nicht im Chor seine Stimme erhebt? „Jeder, der mitsingt, hat seine Stimm-CD bekommen“, erzählt er. Er selbst zum Beispiel die mit der Bass-Stimme. Üben kann man beim Autofahren, beim Geschirrspülen – wo immer man gerade ist. Bekannte haben ihm erzählt, dass sie die CD im Urlaub häufig laufen ließen: Text und Stimme lernen sich also ganz nebenbei. Zur großen Hauptprobe in der Region treffen sich alle Beteiligten am 15. April in der Ulmer Pauluskirche, wo fast den ganzen Tag über geprobt werden wird.

Für die Aufführung am 22. April um 19 Uhr gibt es noch Karten.