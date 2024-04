1200 Liter Diesel aus Lkw in Neu-Ulm gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Neu-Ulm wurde aus mehreren Fahrzeugen Diesel gestohlen. Die Täter gelten als unbekannt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Insgesamt 1200 Liter Diesel sind in den vergangenen Tagen im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm aus Lkw gestohlen worden. Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Zeugen.

Ein erster Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Samstag, 6. April, und Montag, 8. April. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam den Tankdeckel eines Lkw, der in der Otto-Hahn-Straße am rechten Fahrbahnrand parkte. Im weiteren Verlauf entnahm er insgesamt 500 Liter Diesel.

Bei einem weiteren Fall entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Filchnerstraße in Ludwigsfeld 700 Liter Diesel. Unbekannte öffneten im Zeitraum zwischen Freitag, 5. April, und Sonntag, 8. April, gewaltsam die Tankdeckel eines Kettenbaggers sowie einer Walze und entnahmen den darin enthaltenen Diesel. Es entstand ein Sachschaden von knapp 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)