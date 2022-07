13-Jähriger stürzt und wird beleidigt: Polizei sucht flüchtige Autofahrerin

Eine Frau fährt trotz roter Ampel in die Kreuzung ein. Der Junge stürzt und verletzt sich. Statt sich um den 13-Jährigen zu kümmern, beleidigt sie ihn.

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Beleidigung gegen eine Autofahrerin. Sie soll unter anderem einen 13-Jährigen beleidigt haben, nachdem er gestürzt war und sich dabei verletzte.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 13-jährige Fahrradfahrer gegen 14.20 Uhr den Radweg entlang der Memminger Straße in Richtung Ludwigsfeld. An der Kreuzung zur Albert-Schweitzer-Straße überquerte er die Fußgänger- und Radfahrerfurt bei Grün. Zeitgleich fuhr eine Frau mit einem schwarzen BMW SUV von der Albert-Schweitzer-Straße kommend - offensichtlich bei roter Ampel - in den Kreuzungsbereich ein. Der 13-Jährige musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte hierbei.

Der Jugendliche zog sich leichte Schürfwunden zu. Die BMW-Fahrerin habe daraufhin das Fenster geöffnet und den am Boden liegenden Jungen beleidigt. Anschließend sei sie, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, weiter in das Wiley-Wohngebiet gefahren.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Beleidigung auf. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)