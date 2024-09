14-Jähriger macht Spritztour durch Neu-Ulm mit Auto des Bruders – der gerade schläft

Ein 14-Jähriger soll in der Nacht eine Spritztour mit dem Auto seines Bruders durch Neu-Ulm unternommen haben. Den Autoschlüssel soll sich der Jugendliche genommen haben, als sein Bruder schlief.

Einer Streife sei der Wagen um Mitternacht in der Innenstadt aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilt die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten das Fahrzeug anhielten und kontrollierten, staunten sie nicht schlecht: Am Steuer saß ein 14-Jähriger. Zusammen mit einem Freund machte er die Spritztour. Die Weiterfahrt wurde jedoch an Ort und Stelle beendet.

Die Polizei verständigte die Erziehungsberechtigten. Sie seien „unverzüglich“ vor Ort gekommen. „Auch sie staunten nicht schlecht“, so die Polizei. Gegen den 14-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch das Jugendamt sowie die Fahrerlaubnisbehörde wurden informiert. (AZ)