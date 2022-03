16-Jähriger schlägt Scheibe am Busbahnhof ein: Niemand ruft die Polizei

Zufällig beobachten Polizisten den Vorfall am Busbahnhof Neu-Ulm. Sie kritisieren nun: Viele Passanten hätten es zwar gesehen, aber nicht die Polizei gerufen.

Am Neu-Ulmer Bahnhof haben sich am Mittwoch mehrere Vorkommnisse ereignet, die nun die Polizei beschäftigen. In einem Fall kritisieren die Ermittler auch das Verhalten von Passanten.

Unter anderem sei es am Nachmittag zu einigen Betäubungsmittelaufgriffen gekommen. Bei Kontrollen hätten Beamte bei einem 14-Jährigen eine kleine Menge Haschisch gefunden. Bei einem 46-Jährigen stellten sie mehrere Gramm Marihuana sicher, heißt es. Einen 44-Jährigen trafen sie an, als er einen Joint rauchte. Zusätzlich soll er noch eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich geführt haben.

Gegen die Betroffenen leiteten die Beamten jeweils Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

Es soll auch zu einer Sachbeschädigung gekommen sein. Die Beamten hätten demnach zufällig einen 16-Jährigen beobachtet, wie er mit einem Notfallhammer eine Glasscheibe am Busbahnhof einschlagen haben soll. In der Mitteilung der Polizei schwingt auch Kritik mit: Obwohl sich viele Passanten vor Ort befanden, die den Vorfall mitbekommen haben, hätte niemand die Polizei verständigt, heißt es.

Den Tatverdächtigen nahmen Beamte in Tatortnähe fest und übergaben ihn den Erziehungsberechtigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Den Minderjährigen zeigen die Beamten nun wegen Sachbeschädigung an. (AZ)