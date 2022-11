16-Jähriger schlägt Schiedsrichterin: So reagiert jetzt der Fußballverein

Plus Ein 16-Jähriger hatte bei einem Spiel in Pfuhl die Schiedsrichterin geschlagen. Er wurde für ein Jahr gesperrt. Sein Verein setzt auf eine eigene Erziehungsmaßnahme.

Der Vorfall hat nicht nur im Fußballbezirk Donau/Iller, sondern über dessen Grenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Im Pokalspiel der A-Junioren des TSV Pfuhl schlug und beleidigte ein 16-Jähriger eine 25 Jahre alte Schiedsrichterin. Statt sich aufrichtig zu entschuldigen, gab er im Beisein der Polizei zu verstehen: "Wenn man so pfeift, geht's nicht anders." Das Sportgericht hat ihn mitunter für ein Jahr gesperrt. Inzwischen hat auch der Verein individuelle Konsequenzen gezogen. Der Schiri-Obmann nennt das "ungewöhnlich" und "positiv", äußert aber auch Bedenken.