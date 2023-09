Neu-Ulm

vor 3 Min.

160 Jahre, 160.000 Euro Spenden: Ulmer Volksbank feiert sich selbst

Plus Ein Blick zurück, launige Scherze und stolze Zahlen: Die Volksbank Ulm-Biberach erinnert im Neu-Ulmer Wiley Club an die eigene, teils turbulente Geschichte.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Sie waren am Dienstagabend in den Neu-Ulmer Wiley-Club gekommen, um ein zwar von der Jahreszahl nicht ganz bedeutendes, aber eben doch imposantes Jubiläum zu feiern: 160 geladene Gäste, darunter Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, der Vorstand und weitere Angehörige der Volksbank Ulm-Biberach trafen sich, um deren 160-jähriges Bestehen zu würdigen.

Im Mittelpunkt stand der Blick auf die vergangenen 160 Jahre der Genossenschaftsbank, den Vorstandssprecher Stefan Hell ohne schriftliches Manuskript und ebenso kompetent wie launig hielt. Dass die Veranstaltung etwas verspätet begann, erklärte Hell so: "Es hat lange gedauert, von Ulm nach Neu-Ulm zu kommen, das ging früher mit der Pferdekutsche schneller." Rasch aber zeichnete er die Entwicklung des Unternehmens auf. Er erinnerte daran, dass ein Rechtsanwalt am 30. Mai 1863 zu einer Versammlung Betroffener rief, weil der Mittelstand finanzielle Probleme hatte. Es habe eine erste Bürgerversammlung mit dem Zweck Hilfe zur Selbsthilfe gegeben, bei denen "so bekannte Herren wie Wieland und Magirus" dabei gewesen seien. "Es folgte am 22. August eine Gründungsversammlung und am 5. September, also auf den Tag genau vor 160 Jahren, gab es die konstituierende Sitzung zur Eröffnung der Volksbank. Im Wohnzimmer des damaligen Kassiers wurde sie dann schließlich am 1. Oktober 1863 eröffnet."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen