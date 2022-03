18-Jährige steigt samt Kleidersäcken übers Fenster in Wohnung ein

Warum sie das tat, ist unklar. Einem Bewohner, der sie dabei beobachtet, kam das aber seltsam vor. Er rief die Polizei, die dann noch weitere Entdeckungen machte.

Weil eine 18-Jährige am Sonntag samt Kleidersäcken über ein Fenster in eine Wohnung in Neu-Ulm eingestiegen ist, hat ein Bewohner die Polizei gerufen. Warum sie das tat, ist unklar. Die Beamten entdeckten bei der jungen Frau allerdings auch Betäubungsmittel.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, habe der besagte Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße zunächst festgestellt, dass er von einer ihm unbekannten weiblichen Person heraus geklingelt wurde. Vor dem Wohnhaus konnte der Bewohner daraufhin die Frau feststellen, die mehrere Müllsäcke mit Klamotten durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss warf und anschließend durch dieses Fenster in das Wohnhaus einstieg.

Polizisten treffen 18-Jährige im Treppenhaus an

Daraufhin verständigte der Bewohner die Polizei. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten die 18-Jährige im Treppenhaus an. Sie aber wollte keinerlei Angaben über die Gründe ihres Aufenthaltes in dem Wohnhaus machen. Ein Bezug zu Bewohner oder Bewohnerinnen stellten die Beamten nach eigenen Angaben nicht fest.

Schnell sei jedoch klar geworden, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei ihr wurden auch mehrere kleinere Tütchen mit Marihuana sowie ein Tütchen mit Amphetamin gefunden. Es handelte sich dabei aber insgesamt um eine geringe Menge im zweistelligen Grammbereich.

Da die Beamten die Personalien der Frau vor Ort nicht zweifelsfrei feststellen konnten, nahmen sie sie mit zur Polizeiinspektion. Hier sei sie aggressiv geworden und habe versucht, den Sicherheitsglaseinsatz einer Türe einzutreten. Den Beamten sei es aber gelungen, dies zu unterbinden und die Frau zu beruhigen.

Nachdem die Personalien der Frau erhoben waren, entließen die Beamten sie wieder. Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Versuches der Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)