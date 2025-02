18-Jähriger beleidigt Polizisten in Neu-Ulm und versucht, sie zu beißen

Weil er Polizeibeamte beleidigte, Widerstand gegen sie leistete und sogar versuchte, sie zu beißen, hat ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz in Neu-Ulm gesorgt. Der junge Mann setzte zunächst mehrere Notrufe bei der Polizei sowie bei der integrierten Leitstelle ab und beleidigte dabei die aufnehmenden Notrufdisponenten. Infolgedessen schickte die Polizeiinspektion Neu-Ulm Beamte zum Einsatzort in der Ringstraße. Dort fanden ihn die Polizistinnen und Polizisten auf der Straße liegend vor.

18-Jähriger versucht, Polizisten in Neu-Ulm zu beißen

Wie die Polizei mitteilt, stand der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Bereits als sie ihn ansprachen, sei er den Polizeibeamten gegenüber aggressiv gewesen und beleidigte sie. Auch von seiner Mutter, die ebenfalls vor Ort war, ließ er sich nicht beruhigen. Stattdessen leistete der junge Mann den Anweisungen der Polizei keinerlei Folge, versuchte zu flüchten und immer wieder auf die Fahrbahn zu laufen.

Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete der 18-Jährige dann erheblichen Widerstand, stieß die Beamten weg und versuchte diese zu beißen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten ihn schließlich fixieren und zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. Dabei zeigte er sich jedoch weiterhin aggressiv und beleidigte neben der Polizei auch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Verletzt wurde dabei niemand.

Der junge Mann kam schließlich in eine Fachklinik

Aufgrund der Gesamtumstände und wegen seines Verhaltens wurde der 18-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Zudem muss er sich wegen diverser Gewaltdelikte gegenüber den Polizistinnen und Polizisten sowie dem Rettungsdienst vor Gericht verantworten. (AZ)