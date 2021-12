18-Jähriger zeigt Polizisten Mittelfinger und wirft Schneebälle auf Streifenwagen

Warum auch immer er das getan hat. Der junge Mann sei nach der Tat geflüchtet, konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Nun drohen ihm Strafen.

Ein 18-Jähriger soll Polizisten in Neu-Ulm erst den Mittelfinger gezeigt und anschließend einen Schneeball auf den Streifenwagen geworfen haben. Der junge Mann sei zwar geflüchtet, so die Polizei in einer Mitteilung. Er konnte jedoch ermittelt werden.

Demnach waren die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Mittwochmorgen mit einem uniformierten Streifenwagen in der Reuttier Straße unterwegs. An der Kreuzung Reuttier Straße/Im Starkfeld hielten sie an einer roten Ampel an. Im Bereich der Kreuzung stand ein 18-jähriger Mann, der den Blickkontakt mit den Beamten gesucht und ihnen unvermittelt den Mittelfinger gezeigt haben soll.

Gleich darauf habe der 18-Jährige dann noch zwei Schneebälle auf das Polizeifahrzeug geworfen. Hierbei soll er zumindest einmal die Motorhaube getroffen haben. Ein Schaden entstand nicht.

Als die Polizeibeamten daraufhin aus dem Fahrzeug ausstiegen, um die Personalien des Mannes festzustellen, sei der Mann in eine Berufsschule geflüchtet, die sich an der Tatörtlichkeit befindet. Dort konnten die Beamten den Mann ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)