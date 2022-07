19-jährige Frau wird in Neu-Ulm sexuell belästigt

Ein Mann im Trainingsanzug folgt 19-Jähriger mitten in Neu-Ulm und berührt sich dabei unsittlich.

Am Donnerstagabend kam es in Neu-Ulm nach Polizeiangaben zu einer sexuellen Belästigung. Das kam so; Eine 19-Jährige befand sich auf dem Heimweg vom Bahnhof Neu-Ulm in Richtung Memminger Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/Memminger Straße bemerkte sie, wie ihr ein bislang unbekannter Mann folgte und sich dabei selbst befriedigte. Den Mann beschrieb die Geschädigte als dunkelhäutig mit rundem, vollem Gesicht, kurze Haare mit Brille. Er trug einen Trainingsanzug mit weißem T-Shirt und er hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Als die Geschädigte den Täter anschrie und mit der Polizei drohte, flüchtete dieser über die Bahnhofstraße. Zeitgleich kam ein bislang unbekannter Zeuge auf die Geschädigte zu und unterhielt sich mit ihr. Dieser und auch weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, zu melden.