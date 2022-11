19-Jähriger rastet aus und tritt einen Polizeibeamten ins Gesicht

Weil er auf dem Boden liegt und schreit, wollen Polizisten einen jungen Mann in Neu-Ulm ins Krankenhaus bringen. Der wehrt sich, tobt und verletzt dabei einen Beamten.

Bei einem Einsatz in Neu-Ulm ist ein Polizist in der Nacht zum Sonntag leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger trat dem Beamten ins Gesicht, als die Polizei ihn mitnehmen wollte.

Eine Passantin hatte gegen 0.50 Uhr mitgeteilt, dass ein anscheinend betrunkener Mann an der Marienstraße auf dem Boden liege und herumschreie. Daraufhin fuhr eine Streife dorthin. Sie fanden einen 19-Jährigen vor, der offenbar unter psychischen Problemen litt. Deshalb sollte er in eine Fachklinik gebracht werden. Nach Angaben der Polizei leitete der junge Mann erheblichen Widerstand und wurde deshalb zu Boden gebracht und gefesselt.

19-Jähriger bespuckt und bedroht Polizisten mit dem Tode

Nachdem weitere Streifen zur Unterstützung eingetroffen waren, wurde der 19-Jährige in ein Dienstauto gebracht. Laut Polizei trat er dabei einem 30-jährigen Beamten ins Gesicht. Außerdem soll er die Polizisten beschimpft, bespuckt und mit dem Tode bedroht haben. Schließlich gelang es, ihn in eine Klinik zu bringen. Der 30-jährige Polizeibeamte begab sich leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus und beendete im Anschluss seinen Dienst. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.