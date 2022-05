19-Jähriger soll in der Glacis Galerie mehrere Diebstähle begangen haben

Im Neu-Ulmer Einkaufszentrum wurde ein 19-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt. Wie sich anschließend herausstellt, war es wohl nicht sein erster.

Ein 19-Jähriger soll in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm mehrere Ladendiebstähle begangenen haben. Ihn erwarten nun Strafverfahren. Ein Hausverbot für das Einkaufszentrum wurde ebenfalls gegen ihn ausgesprochen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der 19-Jährige am Dienstagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Glacis Galerie beobachtet worden, wie er Modeschmuck von einem Aufsteller nahm, die Etiketten abriss und sich diesen Modeschmuck anlegte. Angestellte konnten den jungen Mann festhalten, bis die Polizei eintraf.

Polizei nimmt Ladendieb in Neu-Ulm fest

In einer mitgeführten Tasche wurde eine ebenfalls gestohlene Hose gefunden. Weitere Kleidungsstücke wurden einem anderen Bekleidungsgeschäft zugeordnet, für die der 19-Jährige keinerlei Kaufbelege vorlegen konnte.

Laut Polizei wurden Waren im Gesamtwert von circa 105 Euro bei dem jungen Mann entdeckt. Ein hinzugerufener Ladendetektiv habe den Dieb zudem wiedererkannt. Er soll am Vortag bereits einen Diebstahl in einem dortigen Elektronikmarkt begangen haben. Dabei konnte er aber unerkannt entkommen. Wohl soll er Kopfhörer im Wert von knapp 40 Euro entwendet haben. (AZ)