19-Jähriger zu schnell bei Regen: Auto kracht auf B28 gegen Brückenpfeiler

Auf der B28-Überleitung auf die B30 kracht ein 19-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler. Der Unfall endete wohl glimpflich.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.10 Uhr mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler an der B28-Überleitung zur B30 gekracht. Er kam nach Angaben der Polizei mit einem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Der junge Mann war auf der B28 in Richtung Senden unterwegs und verlor kurz nach der Überleitung zur B30 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei fuhr er "mit nicht an die Straßen- und Wetterverhältnisse angepasster Geschwindigkeit".

Sein Auto geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der 19-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf 15.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme wurde die Autobahnpolizei Günzburg von einer Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm unterstützt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren zudem die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl im Einsatz. (AZ)