20-Jähriger wehrt sich gegen Durchsuchung: Polizei überwältigt ihn

Die Polizei kontrolliert in der Neu-Ulmer Innenstadt eine vierköpfige Gruppe Heranwachsender. Ein 20-Jähriger soll sich dagegen gewehrt haben.

Weil sich ein 20-Jähriger nach Angaben der Polizei gegen eine Durchsuchung gewehrt haben soll, wurde er überwältigt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beamte der Neu-Ulmer Polizei führten am Dienstagnachmittag Zivilkontrollen in der Neu-Ulmer Innenstadt durch. Dabei wurde auch eine vierköpfige Gruppe von Heranwachsenden überprüft. Dabei hätten die Beamten einen 20-Jährigen bemerkt, der in seiner Hand ein Klemmtütchen mit Cannabis gehalten haben soll.

Der Aufforderung, das Tütchen auszuhändigen, sei der junge Mann nicht nachgekommen, heißt es. Er soll die Beamten angeschrien und sich gegen die Durchsuchung gesperrt haben. Erst nachdem die Beamten den Mann zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt hatten, hätten sie das Rauschgift sichergestellt. (AZ)