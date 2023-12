21-Jähriger versucht Laptop zu stehlen

Auf rabiate Weise versucht ein 21-Jähriger einen Laptop in einem Elektronikmarkt in Neu-Ulm zu stehlen. Ein aufmerksamer Ladendieb verhindert den Diebstahl.

Ein 21-Jähriger hat am Samstagnachmittag versucht, einen Laptop aus einem Elektronikmarkt in Neu-Ulm zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, habe der junge Mann einen Laptop aus dem Regal genommen, die zugehörige Verpackung aufgerissen und dann den Laptop in seiner Oberbekleidung versteckt. Die Verpackung ließ er an Ort und Stelle zurück und begab sich Richtung Ausgang.

Ladendetektiv stoppt Dieb in Neu-Ulm

Ein aufmerksamer Ladendieb hatte den 21-Jährigen jedoch bei der Tat beobachtet und stellte den Dieb, als dieser versuchte, das Geschäft schnellen Schrittes zu verlassen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Ladendetektiv den Mann fest und übergab ihn anschließend den Beamten. Ob es sich bei dem Laptop im Wert von rund 300 Euro um ein spätes Weihnachtsgeschenk handeln sollte, blieb offen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. (AZ)