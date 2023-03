23-Jährige will sich im Hotel etwas kochen und löst Feuerwehreinsatz aus

Während die Frau im Bad ist, fängt das Essen im Topf an, heftig zu qualmen. Die Feuerwehr Neu-Ulm rückt mit elf Einsatzkräften an.

Aus Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag eine 23-Jährige in einem Hotel in Neu-Ulm einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie nutzte in ihrem Hotelzimmer eine mobile Herdplatte und bereitete damit Speisen zu. Währenddessen begab sie sich ins Badezimmer. Der Inhalt des Topfes begann in dieser Zeit zu brennen. Dabei entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Als die 23-Jährige darauf aufmerksam wurde, alarmierte sie die Feuerwehr. Zwischenzeitlich wurde jedoch bereits über die Feuermelder Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehr Neu-Ulm löscht den Brand in dem Hotel

Die Feuerwehr Neu-Ulm, die mit elf Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand schnell löschen. Eine Evakuierung war nach Angaben der Polizei nicht erforderlich. Die Bewohnerin konnte nach dem Lüften der Räumlichkeiten ihr Zimmer weiter bewohnen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand auch kein Sachschaden. Gegen die 23-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (AZ)