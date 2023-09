23-Jähriger fällt auf Anlagebetrug herein und verliert Hunderte Euro

Ein Mann aus dem Raum Neu-Ulm will im Internet in Kryptowährung investieren. Nun fehlt ihm eine hohe dreistellige Summe.

Ein 23-Jähriger aus dem Raum Neu-Ulm ist auf einen Anlagebetrug im Internet hereingefallen. Er verlor nach Polizeiangaben eine hohe dreistellige Summe.

Am Dienstag sei der junge Mann bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm erschienen und zeigte den Anlagebetrug an. Er sei auf einer bekannten Social-Media-Plattform auf eine Investition in Kryptowährung aufmerksam geworden. Nach dem Klick auf einen Link gelangte der Mann in einen Chat. Hier gab sich ein bislang unbekannter Täter als Broker aus.

Nachdem der 23-Jährige eine hohe dreistellige Summe investierte und kurz Zeit später eine Auszahlung verlangte, brach der Kontakt ab. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm jetzt die Ermittlungen auf. (AZ)