23-Jähriger streckt Wildpinkler am Bahnhof mit Faustschlag nieder

Ein Wildpinkel-Vorfall am Bahnhof in Neu-Ulm ist eskaliert.

Ein Mann will am Bahnhof in Neu-Ulm in ein Blumenbeet pinkeln. Das passt einem 23-Jährigen nicht. Es kommt zum Streit, der heftig eskaliert.

Ein 23-Jähriger hat am Bahnhof in Neu-Ulm einen "Wildpinkler" mit einem Faustschlag niedergestreckt. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann auf den "Wildpinkler" auch noch eingetreten haben. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagnachmittag. Weil ein 44-Jähriger am Bahnhof in ein Blumenbeet urinieren wollte, kam es zum Streit mit dem 23-Jährigen, der diesen zur Rede stellte. Im Zuge dessen wurde der "Wildpinkler" von seinem Kontrahenten mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt und im weiteren Verlauf mit den Füßen getreten, heißt es im Polizeibericht. Durch einen Dritten konnte die Auseinandersetzung geschlichtet werden. Dieser verständigte auch die Polizei. Der 44-Jährige erlitt durch die Aktion Schürfwunden und klagte über Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig, heißt es. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

