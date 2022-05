25-Jährige auf E-Scooter von Auto erfasst: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weil sie es eilig hatte, fuhr sie gleich weiter - ohne die Personalien auszutauschen. Jetzt ging sie doch noch zur Polizei.

An der Zufahrt zu einem Baumarkt in der Finninger Straße in Neu-Ulm kam es am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall. Eine 25-Jährige auf einem E-Scooter wurde von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Weil sie es eilig hatte, fuhr sie weiter, ohne die Personalien mit dem Autofahrer auszutauschen. Jetzt werden der Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, was das Auto auf der Finninger Straße unterwegs und bog nach rechts auf das Grundstück des Baumarktes ein. Hierbei übersah der Autofahrer die 25-Jährige auf dem E-Scooter. Sie war in gleicher Richtung unterwegs und hätte an der Stelle Vorfahrt gehabt.

Die 25-Jährige wurde von der Autofront erfasst und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer hielt nach dem Zusammenstoß an und sprach kurz mit der Rollerfahrerin, die es aber eilig hatte. Sie fuhr weiter, ohne dass die Beteiligten ihre Personalien austauschen konnten.

Am Montag kam die 25-Jährige zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und meldete den Unfall nachträglich. Der männliche Autofahrer und Zeugen des Verkehrsunfalles sollen sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei melden. (AZ)