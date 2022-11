Neu-Ulm

vor 49 Min.

25-Jährige begeht Ladendiebstahl mit dem Kinderwagen

Nach einem Vorfall in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ermittelt nun die Polizei.

Artikel anhören Shape

Ein Geschäft in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm will eine Frau mit Sachen im Kinderwagen verlassen, ohne sie zu zahlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gegen eine 25-Jährige wird nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wegen Ladendiebstahls ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau mit einem Begleiter, einem Kinderwagen und ihrem zwei Jahre alten Kind in dem Laden. Die 25-Jährige soll sich verschiedene Kleidungsstücke und Schmuck genommen und die Sachen zunächst auf den Kinderwagen gelegt haben. Eine Verkäuferin beobachtete dann, wie die Frau wenige Minuten später mit dem Kinderwagen das Geschäft verließ. Ihr Begleiter und das zweijährige Kind hatten zuvor die Filiale schon verlassen. Die 25-Jährige wurde von Angestellten vor dem Geschäft angehalten. Im Kinderwagen befanden sich laut Polizei nicht bezahlte Waren im Wert von 77 Euro. (AZ)

Themen folgen