25-Jähriger kommt nach Handy-Diebstahl in Neu-Ulm ins Gefängnis

In einem Neu-Ulmer Elektromarkt wehrt sich ein 25-Jähriger gegen polizeiliche Maßnahmen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ein 25-Jähriger soll am Montagabend in einem Elektromarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm mutwillig die Sicherungen an einem hochwertigen Ausstellungshandy entfernt haben. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst.

Mit dem Verdacht des versuchten Ladendiebstahls konfrontiert, soll der 25-Jährige versucht haben aus dem Laden zu flüchten. Im Eingangsbereich konnte der Mann aber durch eine Angestellte mit Unterstützung eines Kunden und eines zufällig vor Ort befindlichen Polizeibeamten festgehalten werden.

Im Anschluss wurde er in das dortige Detektivbüro gebracht. Bei Eintreffen der Streife soll der 25-Jährige erheblichen Widerstand geleistet, sich gegen die angekündigte Fesselung gestemmt und die Polizeibeamten beleidigt haben. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Der renitente mutmaßliche Ladendieb wurde im Anschluss an die Fesselung von den Beamten durchsucht. Aufgefunden wurde eine geringe Menge in Plomben verpacktes Haschisch mit, das die Beamten sicherstellten.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Drogenbesitzes eingeleitet. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen. Am darauffolgenden Tag erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Memmingen. Die Ermittlungsrichterin bestätigte die Untersuchungshaft. Der 25-Jährige sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Memmingen. (AZ)