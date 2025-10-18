25-Jähriger rastet aus: Erst Vater geschlagen, dann unbeteiligte Passanten attackiert

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Neu-Ulm ausgerastet. Erst ging er auf seinen Vater los, später griff er auch noch Passanten auf der Bahnhofstraße an. Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich aggressiv.

Nach Angaben der Polizei befand sich der 25-Jährige zunächst mit seinem 49-jährigen Vater in der gemeinsamen Wohnung. Dort soll der 25-Jährige neben diversen Alkoholika auch eine gewisse Menge Marihuana konsumiert haben. Kurz darauf habe der junge Mann plötzlich seinen Vater provoziert und ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige soll seinen Vater weiter bedroht haben, die Wohnung dann aber fluchtartig verlassen und auf die nahegelegene Bahnhofstraße gerannt sein.

Dort soll der Aggressor lautstark herumgeschrien und so die Aufmerksamkeit zweier unbeteiligten Passanten erweckt haben. Die beiden Passanten hätten ihm ihre Hilfe angeboten und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen wollen. Unvermittelt soll der 25-Jährige aber mit einer Schnapsflasche auf einen der Passanten eingeschlagen haben. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der 25-Jährige ließ von ihm ab. Die Schnapsflasche habe er kurz darauf auf ein geparktes Fahrzeug eines 80-Jährigen geworfen. Dabei zerbrach die Heckscheibe. Der 25-Jährige versuchte erneut zu flüchten. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten konnten ihn jedoch daran hindern. Neben dem 19-jährigen Passanten wurde auch der 49-jährige Vater leicht verletzt. Beide mussten mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Der 25-Jährige habe sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten weiterhin aggressiv verhalten. Er soll in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein und wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht. Mögliche Zeugen und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)