26-Jähriger grapscht zwei Mädchen im Donaubad an den Po

Ein Mann greift einer 13- und einer 14-Jährigen im Donaubad in Neu-Ulm ans Gesäß. Hat er noch weitere Frauen und Mädchen begrapscht?

Ein 26 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Polizei am Samstagabend zwei Jugendlichen an den Po gegriffen. Ein Angestellter rief die Polizei, die dem Grapscher eine DNA-Probe abnahm.

Gegen 18.30 Uhr wurde eine Streife in das Bad an der Wiblinger Straße in Neu-Ulm gerufen. Dort sollen eine 13 und eine 14 Jahre alte Jugendliche von dem Mann am Gesäß begrapscht worden sein. Im Eingangsbereich traf die Polizei auf die Betroffenen und nahm den Mann mit zur Polizeiinspektion. Dort wurde er auf Grund des Deliktes erkennungsdienstlich behandelt, außerdem wurde eine DNA-Probe genommen. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)