Neu-Ulm 27-Jähriger schlägt und würgt Ex-Freundin in Neu-Ulmer Wohnung

In Neu-Ulm ist ein Streit gewaltig eskaliert. Der 27-Jährige soll der Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die 23-Jährige will in die Toilette flüchten, doch der Mann tritt die Türe ein.