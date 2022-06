28-Jähriger erstattet Anzeige nach Erpressung mit Sexvideo

Ein Mann lernt eine Frau über eine Dating-App kennen. Diese fordert ihn zu sexuellen Handlungen vor der Kamera auf, darauf folgt der Erpressungsversuch.

Am Montag hat ein Mann aus Neu-Ulm Anzeige wegen eines Erpressungsversuchs erstattet. Der 28-Jährige hatte zuvor eine vorgebliche Westafrikanerin über eine Dating-App kennengelernt. Laut der Polizei forderte die Frau ihren neuen Bekannten in einem Videochat auf, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Der 28-Jährige kam der Aufforderung nach. Kurz darauf wurde er von einem unbekannten Mann angerufen, welcher die Zahlung von 1000 Euro verlangte. Sollte der Geschädigte dem nicht nachkommen, würde er das Chat-Video im Internet verbreiten, so der Erpressungsversuch. (AZ)