30 tote Fische im Ludwigsfelder See: Landratsamt verhängt Badeverbot

Im Ludwigsfelder Badesee wurden rund 30 verendete Karpfen aufgefunden. Die Ursache für das Fischsterben ist noch unklar. Das Baden ist verboten, vom Verzehr wird abgeraten.

Erst zahlreiche tote Vögel aufgrund der Geflügelpest, jetzt Dutzende tote Fische: Das Neu-Ulmer Landratsamt hat an diesem Freitag für den Ludwigsfelder Badesee in Neu-Ulm ein Badeverbot verhängt. Zudem wird dringend davon abgeraten, Fische aus dem See zu verzehren. Warum und woran die Fische verendet sind, gilt derzeit noch als unklar. Die Kreisverwaltung sieht keinen "direkten Zusammenhang mit der aktuellen Geflügelpest".

Wie es in der am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung heißt, hätten Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Neu-Ulm mehrere Fischkadaver am See entdeckt. Daraufhin habe eine Begehung durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) des Landratsamtes stattgefunden. Dabei seien rund 30 verendete Karpfen im Bereich des kompletten Uferbereichs ausfindig gemacht worden. Zudem soll die Wasseroberfläche am Randbereich des Sees eine unklare Trübung aufweisen, verbunden mit einer auffälligen Bläschenbildung.

Aufgrund der unklaren Ursache des aktuellen Fischsterbens habe der ÖGD ab sofort das Baden im Ludwigsfelder See untersagt. Zudem wird nach Abstimmung mit dem Veterinärdienst dringend vom Verzehr von Fischen aus dem See abgeraten.

Man stehe in enger Abstimmung mit allen beteiligten Instanzen: Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), dem Wasserwirtschaftsamt, der Stadt Neu-Ulm, der Fischereifachberatung Schwaben sowie den Fachbereichen Wasserrecht und Veterinärdienst im Landratsamt. Als Nächstes sollen Untersuchungen des Wassers sowie der Fischkadaver durch das LGL erfolgen. Sobald weitere Informationen vorliegen, will das Landratsamt darüber informieren, heißt es. (AZ)