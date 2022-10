300.000 Euro mehr – warum werden Umkleiden in Offenhausen drastisch teurer?

Plus Der Dauerärger um das Bauprojekt beim SVO setzt sich fort. Jetzt gab es angesichts einer heftigen Kostenexplosion nur zwei Möglichkeiten: sein lassen oder weitermachen.

Stadtbaudirektor Markus Krämer gab die Parole aus: "Augen zu und durch." Das war für viele Mitglieder des Neu-Ulmer Bauausschusses nicht ganz einfach, denn sie mussten eine Kostenexplosion bei den Umkleiden des SV Offenhausen verdauen und ordentlich Geld nachschießen, damit das Projekt nicht zur Investitionsruine wird. Der Erweiterungsbau sollte ursprünglich knapp 700.000 Euro kosten. Mittlerweile hat sich der Preis bei knapp 1,03 Millionen Euro eingependelt.