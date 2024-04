300 Liter Diesel aus Lkw bei Spedition abgezapft: Polizei sucht Zeugen

Über das Nachbargrundstück kam der Täter wohl auf das Gelände der Spedition in Neu-Ulm. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Aus einem auf einem Firmengelände einer Spedition in der Max-Eyth-Straße in Neu-Ulm sind mehr als 300 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Gründonnerstag, 28. März, 10.45 Uhr und Mittwoch, 3. April, 6.15 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter gelang vermutlich über das Nachbarsgrundstück auf das Firmengelände und machte sich an dem am äußersten Rand geparkten Lkw zu schaffen. An diesem öffnete er den Tankdeckel mit Gewalt und entnahm den Diesel. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Das Firmengelände ist videoüberwacht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)