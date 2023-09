31-Jähriger bestellt Motor fürs Auto im Internet - der aber ist defekt

Die Reparatur des defekten Motors würde den 31-Jährigen mehrere tausend Euro kosten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betrugs.

Ein 31-Jähriger aus dem Raum Neu-Ulm ist offenbar Opfer eines Betrugs geworden. Er hatte sich über das Internet einen Motor bestellt. Der kam zwar, beim Einbauen aber stellte sich heraus, dass er defekt ist.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vorfall am Dienstag bei der Inspektion in Neu-Ulm angezeigt. Der 31-Jährige soll demnach bereits im August auf der Suche nach einem gebrauchten Motor für sein Auto gewesen sein. Auf einem Gebrauchtwarenhandelsportal im Internet sei er fündig geworden. Dort sei ein entsprechender Motor angeboten worden.

Verkäufer und Käufer hätten sich auf einen Kaufpreis von über 7000 Euro geeinigt. Der Motor wurde kurze Zeit später auch aus dem Ausland an den Besteller geliefert. Durch eine Fachwerkstatt sollte der nun in das Fahrzeug eingebaut werden. Dabei stellte die Werkstatt einen erheblichen Defekt am Motor fest. Die Reparatur des Motors würde 4000 Euro betragen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat jetzt hierzu die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (AZ)