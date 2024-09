31-Jähriger mit Schreckschuss-Revolver am Neu-Ulmer Bahnhof unterwegs

Die Polizei hat bei einer Personenkontrolle am Neu-Ulmer Bahnhof einen Schreckschussrevolver bei einem 31-Jährigen gefunden. Die Kontrolle erfolgte nach Angaben der Ermittler am Mittwoch kurz vor Mitternacht. Der 31-Jährige habe gleich zu Beginn der Überprüfung mitgeteilt, einen Revolver mit sich zu führen. In seinem Rucksack fanden die Beamten schließlich den Schreckschussrevolver auf. Eine notwendige Erlaubnis dafür, den sogenannten Kleinen Waffenschein, besaß der Mann nach Polizeiangaben nicht. Die Beamten stellten die Pistole sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ein. (AZ)