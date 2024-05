31-jähriger Radfahrer will Jugendlichem das Handy klauen

Es war eine günstige Gelegenheit, die sich der 31-jährige Dieb nicht entgehen lassen wollte: Ein Jugendlicher ließ sein Handy kurze Zeit aus den Augen.

Ein Radfahrer hat versucht, einem Jugendlich sein Handy zu klauen. Der Jugendliche war am Sonntagabend mit einer Freundesgruppe im Neu-Ulmer Stadtgebiet unterwegs. Er legte sein Mobiltelefon auf einen Stromkasten ab und ließ dieses für einen kurzen Moment aus den Augen. Ein 31-jähriger Mann nutzte die Gelegenheit und fuhr mit seinem Fahrrad vorbei. Er nahm das Mobiltelefon an sich und entfernte sich mit seinem Rad, obwohl ihm die Jugendgruppe hinterherrief.

Durch die Rufe wurde ein Passant aufmerksam, dieser konnte den Mann auf dem Fahrrad am Rucksack greifen und festhalten. So berichtet es die Polizei. Durch die Zivilcourage des Passanten konnte das Mobiltelefon wieder an den Jugendlichen übergeben werden. Gegen den 31-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)