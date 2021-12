Neu-Ulm

vor 36 Min.

32-Jähriger aus Neu-Ulm vermisst: Warum wird erst jetzt öffentlich gesucht?

Plus Seit mehr als einem Monat gilt ein Mann aus Neu-Ulm als vermisst. Die Polizei veröffentlichte nun den Namen und Fotos des 32-Jährigen. Aber warum erst jetzt?

Von Michael Kroha

Seit 25. Oktober schon gilt ein 32-Jähriger aus Neu-Ulm als vermisst. Zwei Tage später wendeten sich Angehörige an die Polizei. Der Mann könnte sich nach Angaben der Behörden in einem psychischen Ausnahmezustand oder in hilfloser Lage befinden. Warum aber wird erst seit Montag - mehr als einen Monat später - öffentlich und mithilfe von Fotos nach dem Mann gesucht?

