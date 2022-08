33-Jährige soll gleich mehrere Ladendiebstähle begangen haben

Eine Frau wird in einem Elektronikfachmarkt in Neu-Ulm bei einem versuchten Diebstahl erwischt. Laut Polizei nicht ihr erstes Delikt dieser Art.

Gleich mehrere Ladendiebstähle in einem Elektronikfachmarkt in Neu-Ulm soll eine 33-Jährige begangen haben. Auf die Schliche kamen ihr die Ermittler, nachdem sie am vergangenen Freitag quasi in flagranti erwischt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, sei die 33-Jährige am vergangenen Freitagabend von einem Ladendetektiv in dem Neu-Ulmer Elektronikfachmarkt beobachtet worden. Sie habe zunächst versucht, die elektronische Diebstahlssicherung an einem Notebook zu lösen. Dabei wurde jedoch der Alarm ausgelöst. Sie habe daraufhin die Ware im Wert von knapp 800 Euro in der Abteilung belassen. Die Frau wurde daraufhin aufgrund des versuchten Diebstahls bis zum Eintreffen der Polizei im Geschäft festgehalten.

Im weiteren Verlauf fanden die Beamten Tatwerkzeug sowie Kopfhörer in einer noch verschlossenen Originalverpackung versteckt bei der mutmaßlichen Ladendiebin. Auch für diese Kopfhörer habe sie keinerlei Kaufbeleg oder einen Eigentumsnachweis vorlegen können. Die Neu-Ulmer Polizei Neu-Ulm nahm daraufhin weitere Ermittlungen wegen möglicher weiterer Diebstahlsdelikte auf.

Nach Sichtung von Videoaufzeichnungen ordneten die Beamten der Frau nun auch noch einen weiteren Ladendiebstahl zu. Demnach soll die Beschuldigte bereits am Freitag, 5. August, zwei Bluetooth-Lautsprecher im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe aus dem gleichen Elektrofachmarkt gestohlen haben. Auch diesen Diebstahl wollen die Beamten damit geklärt haben und bringen ihn zur Anzeige. (AZ)