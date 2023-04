34-Jährige verwechselt Pedale beim Ausparken: mehr als 60.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin hat in Neu-Ulm einen enormen Sachschaden beim Ausparken angerichtet. Die Polizei gibt einen Gesamtschaden von mehr als 60.000 Euro an.

Einen enormen Sachschaden hat eine Autofahrerin in Neu-Ulm verursacht. Am Ostersonntag wollte die 34 Jahre alte Frau um 18:19 Uhr mit ihrem Wagen aus einer Parklücke in der Neu-Ulmer Washingtonallee vorwärts herausfahren. Gegenüber parkten ordnungsgemäß zwei andere Autos.

Die Frau fuhr mit ihrem Elektromobil der Marke BMW aus der Lücke heraus und rutschte dabei nach Darstellung der Polizei vom Bremspedal, wodurch sie frontal gegen die geparkten Wagen kracht. Einer davon wurde durch die Wucht in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes geschoben.

Der Pkw musste wegen der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Sachschaden von mehr als 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallverursacherin wird nun wohl ein Bußgeld zahlen müssen. (AZ)