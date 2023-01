35-Jähriger wird in Neu-Ulm zusammengeschlagen und landet im Gefängnis

Drei Männer greifen in Neu-Ulm einen Mann an. Die Polizei macht die Angreifer schnell dingfest. Dann stellt sich heraus: Das Opfer wird per Haftbefehl gesucht.

Auf offener Straße ist in der Nacht zum Freitag in Neu-Ulm ein Mann von drei anderen zusammengeschlagen worden. Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Marienstraße auf Höhe der Insel mitgeteilt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zum Streit zwischen vier Personen, berichtet die Polizei. Aus dem Streit wurde eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein 35-Jähriger zu Boden ging und dabei von seinen drei Kontrahenten, einem 24-Jährigen sowie zwei 27-Jährigen, geschlagen und am Boden liegend getreten wurde.

Erst als ein Autofahrer an der Situation vorbeikam, anhielt und mit seinen beiden Mitfahrern dem am Boden liegenden 35-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, ließen die drei Angreifer von ihrem Opfer ab. Die beiden 27-Jährigen flüchteten über die Herdbrücke in Richtung Ulm. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm fuhren zum Einsatzort, auch das Polizeipräsidium Ulm wurde um Mitfahndung nach den beiden Flüchtenden gebeten.

Angreifer flüchten nach Ulm und leisten Widerstand gegen die Polizei

Vor Ort trafen die Polizeibeamten das 35-jährige Opfer sowie den 24-jährigen Angreifer an. Die beiden flüchtenden 27-Jährigen griff eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Ulm auf. Die beiden Flüchtenden leisteten Widerstand gegenüber der Ulmer Streifenbesatzung, so die Polizei. Alle drei Angreifer wurden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen im Verlauf der Nacht wieder entlassen.

Den genauen Grund für den Streit konnten die Polizeibeamten nicht weiter in Erfahrung bringen. Dies war angesichts der hohen Alkoholisierung der vier Beteiligten und der bestehenden Sprachbarriere nicht möglich, heißt es im Polizeibericht. Eine medizinische Behandlung war für den 35-Jährigen nicht notwendig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich allerdings heraus, dass dieser mit Haftbefehl bereits gesucht wurde. Da der 35-Jährige den Haftbefehl nicht durch Zahlung abwenden konnte, wurde dieser noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die drei Angreifer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, die beiden 27-Jährigen zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm, 0731/8013-0, zu melden. (AZ)