36-Jähriger randaliert in Neu-Ulm und geht auf Ehepaar los

Ein 36-Jähriger wirft vor dem Wohnhaus eines Ehepaars in Neu-Ulm einen Blumentop um. Als ihn die Bewohner stellen, schlägt der Mann zu.

Ein 36-Jähriger hat am späten Donnerstagabend zunächst einen Blumentopf vor einem Wohnhaus in Neu-Ulm umgeworfen und wurde anschließend gegenüber den Bewohnern gewalttätig. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Ehepaar vor ihrem Wohnhaus am Susan-Sontag-Ring merkwürdige Geräusche. Als sie vor dem Wohnhaus nachsahen, beobachteten sie einen Mann, wie er einen Blumentopf zu Boden warf.

Zeuge hilft bei der Identifizierung des Tatverdächtigen

Das Ehepaar sprach den Mann darauf an, woraufhin dieser flüchtete. Die Eheleute nahmen selbstständig die Verfolgung auf, und konnten ihn wenig später stellen. Der 36-Jährige bedrohte das Ehepaar zunächst, schlug dann der Frau unvermittelt ins Gesicht und versuchte auch den Mann zu schlagen. Aufgrund des Tumults wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte fliehen, wurde jedoch von den eintreffenden Polizeibeamten mit einem von einem Zeugen angefertigten Bild schnell als ein amtsbekannter 36-jähriger Mann identifiziert werden. Die Frau wurde durch den Faustschlag leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)