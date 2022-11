39-Jährige schlägt Scheiben mit Stein ein und attackiert Polizei

In Offenhausen scheint eine Frau durchgedreht zu sein. Erst soll sie ein Auto und ein Anwesen mit einem Stein beschädigt und sich dann massiv gegen die Polizei gewehrt haben.

Eine 39-Jährige hat im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ein Auto und ein Haus beschädigt. Gegen die Maßnahmen der Polizei soll sie sich massiv gewehrt haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitagnachmittag ereignet. Eine Streife der Neu-Ulmer Polizei wurde von Passanten in der Martin-Luther-Straße auf eine 39 Jahre alte Frau aufmerksam gemacht. Sie schlug demnach mit einem Stein die Scheiben eines geparkten Autos ein. Zudem soll die Frau die Haustüre sowie eine Fensterscheibe eines Anwesens beschädigt haben. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden in geschätzter Höhe von rund 7000 Euro.

Als die 39-Jährige auf die Polizei aufmerksam wurde, versuchte sie davonzugehen. Die Streife holte sie aber ein. Die Frau sei dann zunehmend aggressiv geworden und hätte versucht, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen. Sie sei daher zu Boden gebracht worden. Auch Handfesseln wurden ihr angelegt. Dagegen soll sich die Frau weiter gewehrt und massiven Widerstand geleistet haben.

Zu einer Verletzung soll es nicht gekommen sein, so die Polizei in ihrem Bericht. Die Frau erwarte nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)