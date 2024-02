39-Jähriger fährt Bauarbeiter in Neu-Ulm an und flüchtet

Bei einer verbotenen Fahrt durch einen abgesperrten Baustellenbereich übersah ein 39-Jähriger einen Bauarbeiter und touchierte ihn.

Ein 39-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen unerlaubt durch eine Baustelle in Neu-Ulm gefahren und hat dabei einen Bauarbeiter angefahren. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag an der Kreuzung Reuttier Straße und Industriestraße. Der Mann wollte abbiegen und übersah bei seiner Fahrt durch die abgesperrte Baustelle den Bauarbeiter und touchierte diesen. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der 39-Jährige zunächst vom Unfallort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte dieser jedoch kurze Zeit später gefunden werden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 57-jährige geschädigte Bauarbeiter sei durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt worden. Der 39-jährige Autofahrer muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten. (AZ)