400 Liter Diesel aus Lkw in Neu-Ulm abgezapft

Aus einem in Neu-Ulm geparkten Lkw wurden 400 Liter Diesel abgezapft. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Aus einem in der Otto-Renner-Straße geparkten Lkw in Neu-Ulm sind am Wochenende rund 400 Liter Diesel aus einem Tank abgezapft worden. Bei der Polizei wurde der Diebstahl am Montag zur Anzeige gebracht, ereignet hat es sich aber wohl im Zeitraum zwischen Freitag, 28. Juli, und Montag, 31. Juli.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)