41-Jährige im Donaubad belästigt: Mann befriedigt sich in Dampfsauna

Nach dem Vorfall im Donaubad in Neu-Ulm ermittelt jetzt die Polizei. Gesucht wird ein Mann "im augenscheinlich gehobenen Alter".

Ein Mann soll sich am Montagvormittag in der Dampfsauna im Donaubad in Neu-Ulm befriedigt haben, als er einer Frau gegenübersaß. Die 41-Jährige verließ darauf den Saunabereich. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und weitere mögliche Geschädigte.

Wie die Ermittler mitteilen, befand sich die Frau zuerst in der Dampfsauna im Erlebnisbad in der Wiblinger Straße. Plötzlich habe dann der bislang unbekannte Täter ebenfalls die entsprechende Sauna betreten und sich auf den direkt gegenüberliegenden Platz gesetzt. Kurz darauf habe der Mann im augenscheinlich gehobenen Alter angefangen, sich selbst zu befriedigen.

Die 41-Jährige verließ daraufhin den Saunabereich und informierte das Badepersonal. Mögliche Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)