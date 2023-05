41. Stadtfest: Neu-Ulm feiert den ganzen Tag lang sich selbst

OB Albsteiger überzeugt beim Auftakt, die Feierfreude hält bis in die Nacht an. Und zwischenzeitlich wird es bei Diskussionsrunden über Politik ernst.

Grau hatte der Morgen noch begonnen, doch kurz vor der Eröffnung des 41. Neu-Ulmer Stadtfestes klarte sich der Himmel auf und zeigte sich so weiß und blau wie die Deko am LandTruck des Bayerischen Landtages, der im Hinblick auf die Wahlen am 8. Oktober mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner Station in Neu-Ulm machte. Ein voller Erfolg für Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger war der Fassanstich bei ihrem zweiten Stadtfest: Zwei Schläge brauchte sie nur, nachdem Böllerschützen am Rathausplatz donnernd den Auftakt des Festes verkündet hatten.

Die Sonne blieb den ganzen Tag über, und endlich war es ein Abend, an dem man noch draußen sitzen konnte: Dicht gedrängt feierten die Menschen am Rathausplatz, am Petrusplatz und am Johannesplatz. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch war schon vormittags über die Donaubrücke gekommen, um Katrin Albsteiger moralisch zu unterstützen – er hatte neulich nur einen Schlag benötigt, um ein Fass anzustechen, und Katrin Albsteigers Premiere im vergangenen Jahr war ihr noch unangenehm in Erinnerung, wie sie erzählte. Doch auch Ilse Aigner wusste von einer Anstrichpanne zu berichten, hatte sie doch einmal die Umstehenden quasi mit dem spritzenden Bier geduscht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Katrin Albsteiger und Abgeordnete aus dem Landtag sprechen über Politik

Aber diesmal lief es für Katrin Albsteiger bestens – schon nach dem zweiten Schlag floss das Bier, das sie in den ersten Krügen an die angereiste Politprominenz verteilte. Und die hatte teilweise eine deutlich weitere Anreise als Kollege Gunter Czisch, als die Bürgermeister aus mehreren Orten im Landkreis, und auch als die Landtagsabgeordnete und frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Beate Merk sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner: Aus der französischen Partnerstadt Bois-Colombe reisten Stadträte und 14 Mitglieder der Feuerwehr an, die ihre Feierfreudigkeit auf dem Rathausplatz gemeinsam mit den Einheimischen unter Beweis stellten. Katrin Albsteiger holte ihr in der Schule gelerntes Französisch aus der Schublade und begrüßte die Gäste in ihrer Muttersprache.

Ilse Aigner setzte im umgebauten Airstream-Trailer gemeinsam mit Katrin Albsteiger auf den Kontakt mit den Stadtfest-Besucherinnen und -besuchern. Moderiert von NUZ- und IZ-Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter, den Mitglieder der Landtagsdelegation als "Journalisten der Herzen" in Neu-Ulm bezeichneten, diskutierten sie unter anderem über Demokratie und darüber, weshalb populistische Strömungen verschiedener Couleur derzeit viel Zulauf haben. Offenbar seien Menschen nicht zufrieden mit dem, was die Volksparteien anbieten, sagte Ilse Aigner, die die Gefahren des aktuell immer wieder festzustellenden Wunsches nach einer starken Führung wie in autokratischen Staaten aufzeigte: Stimmt die eigene Meinung nicht mit jener der Führung überein, wird es kritisch.

30 Bilder Neu-Ulmer Stadtfest Foto: Alexander Kaya, Dagmar Hub

41. Neu-Ulmer Stadtfest mit buntem Programm

Den Spagat der Demokratie beschrieb Ronald Hinzpeter so: "Es soll möglichst schnell gehen, und es sollen möglichst alle mitreden." Katrin Albsteiger schilderte, dass sie im sonst meist einigen Neu-Ulmer Gemeinderat persönlich feiere, wenn es richtig gute Debatten gibt – nur beleidigend, wie es in sozialen Medien oft geschieht, dürfe es eben nicht werden. Schwieriger wurde es bei der Diskussionsrunde mit den Abgeordneten Beate Merk (CSU), Stephanie Schuhknecht (Grüne), Dominik Spitzer (FDP) und Gerd Mannes (AfD) über Themen wie Fachkräfte- und Lehrermangel, Krankenhausreform, Energie und den Krieg in der Ukraine, die Hinzpeter ab 17 Uhr moderierte: Dabei stellten Zuhörer den Politikern ihre Fragen in teils sehr emotionaler und auch aggressiver Form, und besonders beim Thema der Unterstützung der Ukraine zeigte sich Unmut in der Gruppe der Zuhörenden. "Sie reden von Frieden und sind so aggressiv", konterte Beate Merk einen Zuhörer, der die Waffenlieferungen an die Ukraine in lautstark und provozierend kritisierte.

Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter (links) moderierte eine Diskussionsrunde mit vier Abgeordneten. Foto: Dagmar Hub

Gefeiert wurde beim Stadtfest dann bis nach Mitternacht, wozu das kulinarische Angebot an den Ständen von 17 Vereinen und Gruppen beitrug. Pizza gab es beim SV Esperia Italia, Waffeln offerierte der Pferdesportverein, Rotwein gab es bei der SPD und den Cocktail "Green Touch" mit Wodka und Blue Curaçao bei den Grünen. Die beliebte Rote in der Semmel dagegen bekamen die Festbesucherinnen und - besucher parteiübergreifend bei der SPD wie bei der CSU zum gleichen Preis.