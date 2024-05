Neu-Ulm

50 Jahre Begeisterung am Helfen und für die Technik

Das THW wird in vielen Fällen eingesetzt. Beim Tag der offenen Tür zeigten die Ehrenamtlichen, wie sie helfen können.

Plus Das Technische Hilfswerk Neu-Ulm feierte nun sein Jubiläum. Beim Tag der offenen Tür gaben die Ehrenamtlichen Einblick in ihre vielen Einsatzmöglichkeiten - von Hochwasser bis Feuer.

Von Thomas Heckmann

Im Mai 1972 gegründet, wäre die Feier eigentlich im Mai 2022 fällig gewesen, doch da war das THW-Gelände im Stadtteil Schwaighofen eine große Baustelle. Ende 2023 wurde der Neubau einer großen Fahrzeughalle endlich fertig, doch bei gutem Wetter feiert es sich einfach besser. Und nun lockte das gute Wetter in der Region auch eine vierstellige Zahl von Besuchern an, darunter auffallend viele Familien, deren Kinder an vielen Stellen selbst aktiv werden konnten.

Doch während hier die Sonne schien, kämpften im Saarland und in Rheinland-Pfalz Menschen gegen Hochwasser. Während der Neu-Ulmer Festreden am Vormittag wurde für das THW bundesweit ein Voralarm ausgelöst, um Zahlen von aktuell verfügbaren Helfern zu bekommen. Der bayerische THW-Landesbeauftragte Dr. Fritz-Helge Voß sprach am Rande der Veranstaltung davon, dass bereits eintausend THW-Helfer im Hochwasser-Einsatz sind.

